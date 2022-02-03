На юге Петербурга летом заработает новый автобусный маршрут № 241

Московский и Кировский районы Петербурга с 15 июля свяжет новый автобусный маршрут. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Новые автобусы будут курсировать между станциями метро «Кировский завод» и «Московская». Маршрут будет пролегать через улицу Васи Алексеева, проспект Стачек, Краснопутиловскую улицу и Ленинский проспект.

Автобус №244 придет на смену маршрутному такси К-151 и улучшит транспортную доступность для жителей новых кварталов на Краснопутиловской улице.

На маршруте будут работать новые составы вместительностью до 50 человек с 5:30 до полуночи. Интервал движения составит 12-17 минут в будние дни и 15-18 минут в выходные.