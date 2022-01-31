В Петербурге заключили контракты на восстановление дорожной разметки в 2022 году

Контракты на восстановление, нанесение и демаркировку дорожной разметки заключили подрядными организациями в Петербурге. Об этом 31 января сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

В Приморском, Калининском, Курортном, Василеостровском и Петроградском районах работы будет выполнять АО «Трест»; в Адмиралтейском, Пушкинском, Красносельском, Петродворцовом и Кронштадтском — ООО «Траектория»; в Выборгском, Красногвардейском, Невском и Фрунзенском — ООО «РОУД ЛАЙФ»; в Центральном, Московском, Кировском и Колпинском — ООО «Перекрёсток».

В 2022 году разметку планируется нанести общим объемом в 724,7 тысяч квадратных метров. Демаркировать будут 50,5 тысяч «квадратов».

Работы стартуют в начале мая и продлятся до конца октября. В первую очередь заметка будет наноситься рядом с детскими и юношескими учебными заведениями и на аварийно-опасных участках дорог.