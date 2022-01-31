На юге Петербурга летом заработает новый автобусный маршрут № 241

Кировский, Московский, Фрунзенский и Невский районы Петербурга с 1 июня свяжет новый автобусный маршрут № 241. Об этом 31 января сообщает пресс-служба комитета по транспорту.
Отличать новый маршрут будет движение по Дунайскому проспекту и улице Димитрова, вместо Центральной дуговой магистрали. Таким образом маршрут станет короче и свяжет станции метро «Проспект Ветеранов», «Звёздную», «Дунайскую» и «Пролетарскую».
Новые автобусы, вместительностью до 80 человек, будут курсировать с 5:30 до полуночи с интервалами 10-15 минут в будние дни и 13-20 минут в выходные.