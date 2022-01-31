В ночь на 1 февраля в Петербурге закроют южный участок КАД

В Петербурге в ночь на 1 февраля закроют участок КАД между Ропшинским и Красносельском шоссе. Об этом 31 января сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ограничения движения на кольцевой автодороге будут вводится в связи с работами на линии электропередач. Участок КАД полностью перекроют в обе стороны 1 февраля c 01:00 до 01:15 и с 02:30 до 02:45.

«На 90 километре КАД в связи с производством аварийно-восстановительных работ на воздушной линии электропередач на участке между транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой "Марьино – Ропша" (Ропшинское шоссе) и транспортной развязкой на пересечении с автомобильной дорогой "Стрельна – Пески" (Красносельское шоссе) будут полностью перекрывать оба направления основного хода», — рассказали представители ФКУ.