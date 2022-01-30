На севере Петербурга летом запустят новый автобусный маршрут

С 1 июня 2022 года на севере Петербурга будет запущен новый автобус № 240. Об этом 30 января сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Новый общественный маршрут свяжет жилой комплекс «Новая Охта» со станцией метро «Гражданский проспект», а также с детскими учебными заведениями и торговыми центрами Калининского района.

Автобус придет на замену отмененного на данном отрезке маршрута № 61, при этом он продолжит движение от ЖК «Цветной город» до метро «Академическая».

Движение автобусов по маршруту будет начинаться в 5:30 со стороны Новой Охты и завершаться в полночь. Интервал движения в часы пик составит 9-10 минут и 13-16 минут в остальное время. Новые составы будут вмещать в себя до 80 пассажиров.