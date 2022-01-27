В Петербурге до лета 2024 года ограничат движение на участке Приморского проспекта

На Приморском проспекте в Петербурге с 29 января вводятся ограничения движения на участке дороги. Об этом 27 января сообщает Государственная административно-техническая инспекция Петербурга.

Ограничения коснутся участка дороги между Беговой и Яхтенной улицами. Работы, предварительно, будут вестись до конца июля 2024 года.

«С 29 января 2022 года по 30 июля 2024 года в связи с обустройством въезда-выезда ограничивается движение транспорта по Приморскому проспекту от Беговой до Яхтенной улицы. Организация: АО "Зенит-Арена», — говорится в опубликованном сообщении.