На юге Петербурга запустят новый автобусный маршрут

В Пушкинском районе Петербурга c 14 июля будет запущен новый автобусный маршрут № 236. Об этом 27 января сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Новый автобусный маршрут свяжет между собой новые жилые комплексы с медицинскими, образовательными и социальными организациями Пушкина, а также железнодорожной станцией Царское Село. Отмечается, что автобус будет следовать также по Кокколевской и Образцовой улицам после их ввода в эксплуатацию.

По маршруту будут следовать шесть составов, вместимостью до 50 пассажиров, с 5:30 до полуночи. Интервал движения составит от 20 до 25 минут.