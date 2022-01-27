К 2025 году в Петербурге могут достроить транспортную развязку на М-11 к аэропорту Пулково

В Петербурге к 2025 году может появиться транспортная развязка на М-11 к аэропорту Пулково. Об этом 27 января сообщает «КП Петербург» со ссылкой на пресс-службу ГК «Автодор».

Новая трасса призвана разгрузить Пулковское шоссе от пробок. Строительство развязки обсуждалось накануне в ходе совещания о строительстве новой дороги к воздушной гавани.

Предполагается, что развязка станет четырехполосной, а ее длина составит 2,6 километра. Также в строительной компании отметили, что работы могут начаться уже в конце этого года.