Летом на юге Петербурга запустят новый автобус от станции метро «Звездная»

В Московском районе Петербурга в июле 2022 года будет запущен новый автобусный маршрут от станции метро «Звездная». Об этом 23 января сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Маршрут № 232 будет следовать через Пушкинский район в новые жилые комплексы «Образцовый квартал» и «Экспоград» от станции метро «Звездная» начиная с 15 июля 2022 года. Автобус будет следовать по Пулковском шоссе, а затем по Кокколевской и Образцовой улицам.

Новые составы будут вмещать в себя до 80 человек и ходить с 5:30 утра до 0:30 ночи.