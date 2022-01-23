В Петербурге на четыре дня ограничат движение по дамбе

С 24 по 27 января в Петербурге ограничат движение транспорта по дамбе. Об этом 23 января сообщает пресс-служба «Дирекции комплекса защитных сооружений».

«Уважаемые автомобилисты! Для проведения плановых технологических работ по обслуживанию оборудования в автотранспортном тоннеле судопропускного сооружения С-1 Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта по полосам», — говорится в опубликованном сообщении.

Ограничения на внешнем кольце будут действовать 24 и 25 января, на внутреннем — 26 и 27 января.