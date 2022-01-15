В Петербурге с 15 января ограничат движение по участку Выборгской набережной

В Выборгском районе Петербурга с 15 января до середины октября 2022 года ограничат движение на участке Выборгской набережной. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу Государственной административно-технической инспекции.

Ограничения вводятся с 15 января по 14 октября на участке трассы от улицы Фокина до Малого Сампсониевского проспекта.

Также сообщается, что движение транспорта будет закрыто до 30 сентября по площади Академика Лихачева от Мытнинской набережной до Биржевого моста. Ограничения коснутся и Соболевской дороги в поселке Александровская от Волхонского шоссе до Пушкинской улицы. Движение транспорта там будет частично ограничено по 25 февраля.