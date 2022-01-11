Во вторник вечером Петербург встал в 8-балльных пробках

Петербург во второй после новогодних праздников рабочий день встал в 8-балльных пробках. Об этом 11 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные «Яндекс.Пробок».

Кроме традиционных для буднего дня пробок на Невском проспекте, Петроградской стороне, Выборгской и Пироговской набережных, Каменноостровском проспекте и Светлановской площади встал восточный участок КАД. От Мурманского шоссе к Колтушскому собралась 5-километровая пробка. Также сложная дорожная ситуация возникла в районе Комсомольской площади в Кировском районе города.

Отмечается, что пробки вернулись на петербургские дороги не сразу. Так, в понедельник заторы оценивались лишь 7 баллов, что не характерно для данного дня недели.