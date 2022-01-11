В Петербурге подвели итоги работы общественного транспорта в новогодние праздники

Специалисты проанализировали работу петербургского общественного транспорта в период новогодних праздников. Об этом 11 января сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту.

В новогодние праздники петербуржцы пользовались все теми же маршрутами, что и в будние дни. Самым популярным автобусным маршрутом стал №39 — им воспользовались около 160 тыс. человек. Вторым по популярности стал автобус №27, им за неделю воспользовалась 121 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров маршрут №56, которым пользовались 110 тыс. пассажиров.

При этом самым популярным видом транспорта ожидаемо стало метро. В подземку за праздничную неделю спустились более 9 миллионов человек. Третьим самым популярным видом транспорта стал троллейбус. Электротранспортом воспользовались почти 2 миллиона человек — вдвое меньше, чем автобусными маршрутами.