В центре Петербурга до конца января ограничат движение по двум улицам

В Центральном районе Петербурга до конца января ограничат движение по Литейному проспекту и Шпалерной улице. Об этом сообщает пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Ограничения на Литейном проспекте и Шпалерной улице вводятся с 11 по 31 января в связи с работами по прокладке электрокабеля.

«Ограничения движения транспорта вводятся на основании проектов и схем организации дорожного движения, утверждённых комитетом по транспорту. Производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ. Все ограничения движения транспорта, связанные с производством земляных, строительных и ремонтных работ, доступны на карте на нашем сайте», — привели подробности представители ведомства.