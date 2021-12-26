На Московском шоссе в Петербурге полностью восстановили движение автобусов

В Петербурге полностью восстановили движение автобусов по Московскому шоссе, на котором накануне вновь образовались заторы. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Накануне автобусы маршрутов № 179, 192 и 196 в направлении города были направлены в объезд по улице Софийской. Пассажиры были предупреждены и смогли выйти у станции метро «Дунайская». Однако уже через час движение было полностью восстановлено.

Позже поступили сообщения, что автобусы в сторону города снова стали двигаться с большой задержкой.