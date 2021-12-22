Маршруты транспорта на юго-западе Петербурга будут изменены из-за ремонта трамвайных путей

В связи с ремонтом трамвайных путей в Кировском районе Петербурга будут изменены трассы движения общественного транспорта. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Ремонт трамвайных путей на проспекте Стачек будет проводиться с 24 по 31 декабря. При этом движения трамвая маршрутом №52 будет полностью прекращено.

Чтобы компенсировать маршрут, на него выйдут дополнительные троллейбусы №12, следующие от Комсомольской площади до Авангардной улицы с интервалом в 10-12 минут. Также дополнительные троллейбусы будут запущены на маршрут №48.

Жителям Сосновой поляны рекомендуют пользоваться автобусным маршрутом №130, следующим от станций метро «Ленинский проспект» и «Проспект Ветеранов».