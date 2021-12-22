Шушары и Славянку с Купчино свяжет новая трамвайная сеть

От станции метро «Купчино» планируют запустить трамвайную сеть до Шушар и Славянки. Об этом 22 декабря сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
В Смольном прошло обсуждение транспортной инфраструктуры развивающихся спальных районов города. Главной темой стала новая трамвайная сеть призванную связать станцию метро «Купчино» микрорайоном Славянка и Шушарами.
Запуск трамваев до Шушар запланирован на 2023 год. До Славянки сеть дотянется годом позже.
Кредитором проекта выступает «Газпромбанк». Его представители присутстовали на заседании.
«Банк является надежным партнером Петербурга. Может быть, не так много проектов, которые мы с вами реализуем, но они все значимые. Самое главное для всех нас — надежность», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.