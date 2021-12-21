Из-за крупного ДТП на Московском шоссе в Петербурге изменились маршруты четырех автобусов

Несколько маршрутов городских автобусов были изменены из-за крупного ДТП на Московском шоссе в Петербурге. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок».

В объезд Московского шоссе пустили автобусы маршрутов №179, №196, №192 и №388. Все они будут следовать по Софийской улице.

Очевидцы сообщают, что на дороге столкнулись два легковых автомобиля, две фуры и один автобус. Авария полностью заблокировала движение по трассе. Информация о пострадавших не поступала.