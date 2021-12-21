На юго-востоке Петербурга из-за ремонта путей закроют движение трамваев

В Невском районе Петербурга из-за ремонта трамвайных путей закроют движение маршрутов № 24 и 27. Об этом 21 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Трамвайные пути будут менять на улице Грибакиных, в связи с этим на участке от «Трамвайного парка № 7» до Рыбацкого будет закрыто движение маршрутов № 24 и 27. Взамен будут запущены автобусные рейсы маршрута № 115А от станции метро «Пролетарская» до «Рыбацкого». Автобусы в часы пик будут курсировать с интервалом 12-14 минут.

Кроме того, будет организовано дополнительное движение коммерческих маршрутов № К-97 и К-239. В случае недостаточности данных мер, специалисты оперативно предпримут меры для усиления движения транспорта.