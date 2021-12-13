В Петербурге проспект Ветеранов продлят до Красносельского шоссе

На юго-западе Петербурга планируют продлевать проспект Ветеранов до Красносельского шоссе. Об этом 13 декабря сообщает пресс-служба Смольного.
Городская магистраль станет длиннее на 1,35 километров, чтобы соединиться с Красносельским шоссе. Данная инициатива призвана улучшить транспортную доступность для жителей новостроек в Красносельском районе.
«Нам необходимо развивать улично-дорожную сеть в новостройках, в том числе и для общественного транспорта. Новый участок проспекта Ветеранов разгрузит дороги внутри жилых массивов, обеспечит дополнительный выезд на крупные магистрали и связь с Кольцевой автодорогой», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.