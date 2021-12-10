В Петербурге в 2022 году отремонтируют около 200 км дорог

Около 200 километров дорог планируют отремонтировать в Петербурге к 2022 году. Об этом 10 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры города Александра Богданова.

На ремонт из городского бюджета выделят 9 миллиардов рублей. Адреса, по которым будут проводиться работы, в настоящее время определяются.

«С формированием адресов пока всё не просто обстоит. То, что мы планируем сейчас, это одна история, а по факту, когда у нас заканчивается зимний период, снег сходит, мы совместно с Комитетом по благоустройству выходим и видим те адреса, где снег сошёл с асфальтом, поэтому адреса могут корректироваться», — рассказал зампред.