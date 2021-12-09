На путепроводную развязку в Кронштадте выделят более 3 млрд рублей

На масштабную реконструкцию путепроводной развязки в Кронштадте Кабмин выделит более 3 миллиардов рублей. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Его опубликовали сегодня на сайте правительства.

«Речь идет о реконструкции развязки комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга и Кронштадтского шоссе. По сути, эта развязка является воротами в Кронштадт и обеспечивает въезд и выезд из города. В своем нынешнем состоянии она уже плохо справляется с транспортными нагрузками, что приводит к затруднению движения и образованию автомобильных пробок», — говорится в официальном обращении.

Средства на строительство будут переведены в 2021-2025 годах.