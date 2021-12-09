Петербургу передали новый белорусский электробус

В ходе встречи председателя петербургского Комитета по транспорту Кирилла Полякова с делегацией Республики Беларусь, городу передали новейший электробус. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба ведомства.

Деловая встреча состоялась в Автобусном парке №3 на Хрустальной улице. В ней также принял участие вице-губернатор Петербурга Максим Соколов, который показал гостям территорию парка и его производственные мощности.

Белорусские коллеги передали в пользование Петербурга новый электробус МАЗ 303Е10. Транспортное средство отличают емкие и при этом мощные батареи, которые позволят преодолевать автобусу без подзарядки расстояние до 300 километров. Также электротранспорт оснащен бесконтактной системой противозащемления, выдвижной аппарелью для маломобильных групп граждан, адаптивной подсветкой, кондиционером и USB-портами для зарядки гаджетов.

Отмечается, что автобус выйдет на маршрут №128 уже в этом декабре.