В Петербурге подвели итоги работы парковочных волонтеров

На территории Центрального района Петербурга 1 декабря целый день работали волонтеры, которые подсказывали горожанам, как правильно пользоваться новыми зонами платной парковки. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Вчера в городе на 71 улице в центре заработали зоны платной парковки. В связи с этим, при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействую с общественными организациями, на улицы вышли волонтеры, которые подсказывали горожанам, как пользоваться паркоматами.

За день 37 добровольцев раздали около тысячи информационных буклетов с возможными способами оплаты парковки и напомнили, что оплата должна быть произведена не позднее, чем через 15 минут после остановки.

Дополнительную информацию петербуржцы могут получить в чат-боте @SPBParkingBot, по телефону 417-50-00 и на сайте Комитета по транспорту.