Жители Шушар хотят изменить правила движения грузовых автомобилей

Ставшие заложниками многокилометровой пробки жители Шушар хотят внести изменения в правила движения большегрузов по Московскому шоссе. Об этом 2 декабря сообщает «Петербургский дневник».

Местные жители направили обращение к депутату Законодательного собрания Петербурга с просьбой ограничить движение тягачей с прицепами без специальных цепей противоскольжения на колесах. Данная практика уже на протяжении многих лет используется на западе.

Граждане сетуют на то что большегрузы круглый год ездят на летней резине, что и становится причиной крупных аварий в зимний период.