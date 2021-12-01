На ряде улиц в центре Петербурга парковка стала платной с 1 декабря

В Центральном районе Петербурга на 71 улице парковка для автомобилей с 1 декабря стала платной. Об этом сообщает «Деловой Петербург».

Улицы с платной стоянкой расположены в границах Синопской и Воскресенской набережных, Невского проспекта и набережной реки Фонтанки.

Зоны отмечены синей разметкой и дорожными знаками. Всего в городе к 1 декабря установили около 3 тыс. дорожных знаков и 40 паркоматов. Тариф для легковых автомобилей в этих зонах составит 100 рублей в час.

Отмечается, что в первые дни работы на участках с платной парковкой будут работать волонтеры, которые подскажут автомобилистам о новых правилах.