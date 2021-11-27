На севере Петербурга автомобилист сбил пешехода

На севере Петербурга пешеход на проспекте Культуры попал под колеса автомобиля. Об этом 27 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Свидетели рассказали, что инцидент произошел накануне вечером в зоне пешеходного перехода. Личности и обстоятельства произошедшего не сообщаются. Информация о состоянии пострадавшего не поступала. Однако очевидцы отметили, что человек остался жив и мог самостоятельно передвигаться.

Причиной аварии могла стать плохая видимость и неблагоприятные погодные условия. В день происшествия асфальтовое покрытие было мокрым после дождя, а сам участок дороги плохо освещается.