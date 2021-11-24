В 2023 году в Пушкин и Павловск запустят скоростные «Ласточки»

В Петербурге к 2023 году планируется запустить скоростные поезда «Ласточка» до Пушкина и Павловска. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на главу комитета по транспорту Кирилла Полякова.

Движение поездов будет запущено после окончания строительства на Московском шоссе в Пушкине путепровода.

«После строительства путепровода в Пушкин и Павловск можно будет запустить скоростные электрички составом по 5-10 вагонов. Они будут курсировать с интервалом 15-20 минут», — привел подробности глава ведомства.

Скоростные электрички, предварительно, планируют запустить в июне-сентябре 2023 года.