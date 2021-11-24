Новый разводной мост в Петербурге появится к 2028 году

Проект строительства разводной переправы через Неву одобрил совет по сохранению культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Строительство нового моста в створе Большого Смоленского проспекта стартует в 2023 году. Работы планируется завершить уже к 2028.

Городские власти уверены, что с помощью новой переправы решится вопрос транспортного сообщения для 800 тысяч жителей обоих берегов Невы. Большой Смоленский мост станет шестиполосным. Его соединят с помощью развязок с проспектом Обуховской обороны, Октябрьской набережной, Дальневосточным проспектом и улицей Коллонтай.

«В отличие от соседнего, также планируемого моста Широтной магистрали скоростного движения, он будет разводной и общедоступный», — рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.