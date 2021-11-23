На Васильевском острове стартовало строительство Шкиперской развязки ЗСД

В Василеостровском районе Петербурга стартовали строительные работы по возведению части развязки Западного скоростного диаметра в районе Шкиперского протока. Об этом 23 ноября сообщает «Фонтанка» со ссылкой на компании «АБЗ-Дорстрой».

В настоящее время на строительной площадке начались работы по установке ограждений, устройству временных дорог и сооружению временных съездов с ЗСД. Также во время работ будет поднят земельный участок. В связи с этим на объект привозят песок.

Кроме того, рабочие приступили к установке буронабивных свай под опоры будущих съездов. Четыре из пятнадцати запланированных опор должны установить уже к концу этого года.