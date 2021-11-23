В новом году в Петербурге поднимут стоимость проезда на общественном транспорте

С января 2022 года в Петербурге поднимется стоимость проезда на городском общественном транспорте. Об этом сообщает комитет по транспорту Северной столицы.

«Стоимость «гостевого» тарифа будет увеличена на 5 руб. Проезд в наземном транспорте составит 60 руб., в метро — 65 руб.», — рассказали представители ведомства.

Также на 4 рубля увеличится стоимость проезда по «Подорожнику», а цена на билеты длительного пользования и льготные проездные вырастет на 4%. Все эти изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.