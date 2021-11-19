По просьбе петербуржцев троллейбус № 36 будет работать без перерывов в будние дни

В Петербурге троллейбус маршрутом № 36, связывающий Московский и Фрунзенский районы, будет работать по будням без перерывов. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба комитета по транспорту.

Троллейбус №36 двигается от станции метро «Электросила» до платформы Сортировочная. Начало движения с 22 ноября 2021 года будет с 5:46 и 5:56, соответсвенно. Последний троллейбус будет отходить от «Электросилы» в 22:06, а от Сортировочной в 22:31.

Интервал движения электротранспорта в течение дня составит от 14 до 20 минут.

Отмечается, что ранее данный маршрут работал исключительно в часы пик.