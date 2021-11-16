В центре Петербурга движение автомобилей ограничит рождественская ярмарка

В Центральном районе Петербурга рождественская ярмарка ограничит движение автомобилей на Манежной площади. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба городской администрации.

Ограничения будут действовать с 20 ноября по 31 декабря. По Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади движение будет полностью прекращено.

По Караванной улице вдоль Манежной площади в направлении от Инженерной улицы к Итальянской справа сузят проезжую часть. Эти же ограничения введут и на Итальянской улице вдоль Манежной площади в направлении от Караванной улицы к Малой Садовой.

На Кленовой улице от Инженерной улицы до Замковой введут одностороннее движение.

Кроме того, с 19 ноября вокруг площади будет запрещена остановка автотранспорта на Кленовой улице от Инженерной улицы до Манежной площади, Караванной улице вдоль Манежной площади, на самой Манежной площади, Итальянской улице от дома 12Е до Манежной площади, а также Итальянской улицы вдоль Манежной площади.