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В Ленобласти ограничено движение по семи федеральным трассам

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© Фото: baltphoto

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На трассах ввели ограничения скоростного режима.

В Ленинградской области из-за ремонтных работ в вторник ограничат движение на семи федеральных трассах. Об этом 16 ноября сообщает ivbg.ru со ссылкой на пресс-службу ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»: с 08:00 до 19:00 на 12-179 км ограничена скорость движения в оба направления. 

М-10 «Россия»: с 08:00 до 19:00 на 593-674 км ввели ограничение скорости движения в оба направления и на 658-672 км в направлении Петербурга. 

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»: с 08:00 до 19:00 на 105-149 км ограничена скорость движения в оба направления. 

А-114 «Вологда – Тихвин»: с 08:00 до 19:00 на 479-532 км и на 485-500 км ограничена скорость движения в оба направления. 

А-181 «Скандинавия»: с 08:00 до 19:00 на 47-79, 125-126, 142-143 км ограничена скорость движения в оба направления. 

А-181 «Магистральная»: с 08:00 до 19:00 на 0-30, 120-122 км ограничена скорость движения в оба направления. 

А-121 «Сортавала»: с 06.11.2021 по 29.11.2021 круглосуточно на 10-291 км (путепровод через ТрР) ограничена скорость движения в сторону Приозерска; с 08:00 до 19:00 на 14, 51 -54 км также ограничена скорость движения в сторону Приозерска. 

 

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