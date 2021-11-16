Петербургское шоссе перекрыли несколько столкнувшихся автомобилей

В Пушкинском районе Петербурга образовалась серьезная пробка в результате столкновения нескольких автомобилей. Об этом 16 ноября сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Авария произошла утром на на путепроводе через железную дорогу за «Экспофорумом». Очевидцы рассказывают о нескольких автомобилях, перекрывших Петербургское шоссе. Пока не ясно, одно это ДТП или несколько разных. Из-за образовавшегося затора люди вынуждены продолжать свой путь пешком.

«В Пушкине что-то вообще везде скользко. Дождик идёт и замерзает сразу на дороге. Будьте осторожны», — пишут участники сообщества в комментариях.