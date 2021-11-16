Утренние пробки в Петербурге достигли во вторник 6 баллов

В Петербурге утром на дорогах образовались 6-балльные пробки. Об этом 16 ноября сообщает сервис «Фонтанка» со ссылкой на сервис «Яндекс.Пробки».

В 9:00 на городских дорогах образовались множественные заторы. Судя по карте сервиса, движение было затруднено на 6 баллов, а уже 10:00 дорожная обстановка улучшилась до 4 баллов.

Плотнее всего движение было на Малоохтинской и Октябрьской набережных, на улицах Латышских стрелков и Кржижановского, на проспектах Косыгина и Ириновском, а также на КАД и ЦДМ.