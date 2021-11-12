В Петербурге изменится маршрут движения автобуса № 169А

В Центральном районе Петербурга меняется маршрут движения автобуса № 169А. Об этом 12 ноября сообщает Комитет по транспорту.

Автобусы маршрутом «станция метро «площадь Александра Невского» - Смольный» изменит схему движения с 15.11.2021. Теперь они с Невского проспекта будут сворачивать на Исполкомовскую улицу и далее двигаться по Новгородской и Кирочной улицам, Суворовскому проспекту, площади Пролетарской Диктатуры, Лафонской улице, площади Растрелли.

И обратно по площади Пролетарской Диктатуры, Суворовскому проспекту, Кирочной и Новгородской улицам, проспекту Бакунина, Синопской набережной, Амбарной улице и площади Александра Невского.

На маршруте будут работать 8 автобусов с 7:00 до 21:00 по будним дням. Интервал движения составит 7-8 минут в пиковые часы.