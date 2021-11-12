На Литейном завершили ремонтные работы и сняли ограничения движения

В Центральном районе Петербурга завершили ремонтные работы и полностью восстановили движение по Литейному проспекту. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Ограничения на магистрали протяженностью 1,94 км вводились поэтапно, начиная с 4 октября. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ремонт смогли завершить досрочно. ГАТИ определил сроки для работ на трамвайных путях до апреля 2022 года. В настоящее время все ограничения движения полностью сняты.