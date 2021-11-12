Стоимость проекта развязки на пересечении Лиговского и Воздухоплавательной составит 292 млн рублей

Проект развязки на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы обойдется городскому бюджету в 292 млн рублей. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте госзакупок.

В ходе открытого конкурсного отбора будет выбран подрядчик, который разработает проектно-сметную документацию новой развязки ЗСД.

Уже известно, что начальная стоимость проекта составляет 292 миллиона рублей. Такую сумму готов выделить АО «Западный скоростной диаметр».

На выполнение работ подрядчику выделено девять месяцев. Если разработанный проект не пройдет госэкспертизу, ответственным придется заплатить крупный штраф.

Развязка должна будет связать Витебский проспект с Обводным каналом и Широтной магистралью скоростного движения в направлении центра.