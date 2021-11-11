На северо-востоке Петербурга до января закроют движение по Кондратьевскому проспекту

В Красногвардейском районе Петербурга частично закроют проезд по Кондартьевскому проспекту. Об этом 11 ноября сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

С 13 по 13 января 2022 года на Кондратьевском проспекте от улицы Ватутина до Арсенальной улицы будут ремонтировать трамвайные пути.

Кроме того, для их ремонта с 13 ноября по 12 декабря движение частично ограничат по Большому Сампсониевскому проспекту от Боткинской улицы до Финляндского проспекта.

Сотрудники ГАТИ отметили, что на время ремонтных работ для горожан должны быть обеспечены безопасные проходы.