В Петербурге съезд с КАД на проспект Энгельса перенесут на 800 метров

Схема движения транспорта изменится на участке КАД между транспортной развязкой с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса. Съезд будет перенесен на 800 метров. Об этом 11 ноября сообщает Neva.Today со ссылкой на ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Автомобилисты будут поворачивать с внутреннего кольца КАД на проспект Энгельса и Новоприозерское шоссе на 800 метров раньше, чем планировалось ранее. Данная схема движения станет постоянной начиная с 12 ноября.

Изменения внесли в связи с завершением строительных и ремонтных работ на кольцевой автодороге.