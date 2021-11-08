На Невском проспекте автомобиль BMW выехал на встречную полосу ради лайков

В Центральном районе Петербурга мужчина выехал на своем автомобиле BMW на встречную полосу Невского проспекта, чтобы заработать лайки в социальных сетях. Об этом 8 ноября сообщает «Фонатнка».

Показательное выступление лихач устроил прямо в центре города на Невском проспекте. Выехав на встречную полосу у дома № 88, он доехал до улицы Маяковского, при этом останавливаясь по пути на светофорах.

На выложенном лихачем видео видно, что во время непродолжительной поездки он успел нарушить ряд правил дорожного движения. Запись во время движения вел его «штурман».