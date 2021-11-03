На юго-западе Петербурга школьник попал под колеса автомобиля

В Кировском районе Петербурга школьник выбежал на «зебру» на красный свет и попал под колеса автомобиля. Об этом 3 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

ДТП с участием ребенка произошло около половины третьего на пересечении проспекта Народного Ополчения и Ленинского проспекта. Автомобиль Toyota под управлением 49-летнего мужчины совершил наезд на девятилетнего школьника, который выбежал на пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора.

Ребенок в результате столкновения получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован в одну из ближайших детских больниц.