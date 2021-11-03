Полиция Петербурга привлечет к ответсвенности городских стритрейсеров

В Петербурге правоохранители вплотную занялись любителями ночных гонок. Об этом 3 ноября сообщает «Фонтанка».

В минувший понедельник в полицию поступили сообщения об автомобильных гонках у въезда на дамбу с Приморского проспекта. Около одиннадцати часов вечера нарушители блокировали трассу и устроили на ней ночной заезд.

Правоохранители уже успели установить 11 участников гонок и их транспортные средства. Любители быстрой езды дрифтовали на Porsche Taycan Turbo и Audi RS 5.

По факту инцидента было заведено уголовное дело по статье о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств.