Ж/д кольцо в Петербурге начнут строить в 2025 году

Строительство железнодорожного кольца в Петербурге планируется начать в 2025 году. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Это будет тоннель между Финляндским и Балтийским вокзалами. Его запуск намечен на 2030 год.

Как уточнили в комитете, предпроектные работы пройдут в 2021-2022 годах, в 2024 году может начаться проектирование. К слову, купить рельсы можно на сайте https://www.mtrk.ru/price/zheleznodorozhnye-relsy/uzkoy-kolei/r-18/.

Власти рассчитывают, что железнодорожное кольцо будет исполнять функции кольцевой линии в метрополитене. Ожидаемый пассажиропоток - более 400 тыс. человек в сутки.

В целом проект похож на московский МЦД, однако в нашем городе дорога будет проходить под землей.