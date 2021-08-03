Российские автошколы будут учить по новой методике

Новая методика обучения вождению будет готова к концу 2021 года. Тем же, кто собирается пойти сдавать на права уже сейчас, может помочь https://spbavtoshkola.ru.

Ни для кого не секрет, что с первого раза самостоятельно сдать экзамен на право управления автомобилем как в самой автошколе, так и в ГИБДД практически нереально. По статистике Минпросвещения с этим справляются всего 28-40% кандидатов.

В сязи с этим ведомство, опираясь на дочерний Институт развития профессионального образования, провело конкурс на новый курс по вождению. Выиграла его компания «Движение без опасности», которая за 20 млн рублей к новому году разработает новую программу обучения водителей.

Методика обучения должна "содержать больше здравого смысла, легко восприниматься и быть понятной, чтобы будущие водители не зубрили правила, а понимали логику принятия решений и получали больше практических знаний", отметили в Институте изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования, который является одним из кураторов проекта. Помогать разработчикам будут представители ГИБДД.

Программы, по которым обучают водителей сейчас, созданы еще в 2014 году, и как минимум морально устарели. Кроме того, за это время в ПДД не единожды вносились поправки, а в апреле вступил в силу новый регламент МВД по приёму экзаменов.