Стало известно, как в Петербурге распределяют одинаковые по наполнению автобусы

Множество новых маршрутов и автобусов появилось в Петербурге за время постепенной реализации транспортной реформы. Местных жителей стало интересовать, по какому принципу подбирают транспорт на каждую трассу. Об этом рассказал заместитель директора ООО «Домтрансавто» по управлению проектами Евгений Старшинов.

Как сообщает "МК в Питере", важную роль при выборе подвижного состава играют проходимость и пассажиропоток. Собеседник издания объяснил, что крупные автобусы не везде могут проехать. При этом своим наполнением автобусы не отличаются от друг друга ничем, кроме вместимости.

Автобусы сделаны по одним и тем же требованиям: система кондиционирования и вентиляции воздуха, все автобусы низкопольные, в одном цвете и оборудованы аппарелью для маломобильных пассажиров.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что блогер-отец рассказал о поездке с детской коляской на новых автобусах в Петербурге.