В Петербурге за неделю подали более 240 заявок на оформление парковочных разрешений жителя

Свыше 240 заявок для оформления парковочного разрешения жителя за неделю подали петербуржцы. Об этом сообщает комитет по транспорту Петербурга.

Годовой абонемент обойдется в 1800 рублей. Оформить его можно через МФЦ или личный кабинет портала "Госуслуги". Срок обработки заявления составляет до 10 рабочих дней.

Зона платной парковки в центре Петербурга с 1 сентября распространится на оставшиеся 56 улиц в "Муниципальном округе №78" и МО "Дворцовый округ". Там обустроят около четырех тысяч машиномест.

Более подробно узнать о процедуре оформления парковочных разрешений можно посмотреть на сайте СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт‑Петербурга, Комитета по транспорту или в тематическом чат-боте @SPBParkingBot в телеграм.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что петербуржцам напомнили о необходимости получения разрешения в зоне платной парковки.