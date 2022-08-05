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Троллейбус №24 начнет работать по выходным в Петербурге

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© Фото: Baltphoto

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В Комитете по транспорту Петербурга прислушались к пожеланиям горожан и внесли изменения в работу троллейбусного маршрута №24. В Московско районе нововведения вступят в силу с субботы, 6 августа. Об этом сообщает комитет по транспорту города.

По информации ведомства, с субботы, 6 августа, троллейбус №24 будет ходить каждый день, в том числе и по выходным. Отмечается, что маршрут обеспечивает важные внутрирайонные социальные перевозки. Троллейбус курсирует от Звездной улицы по проспекту Космонавтов, Бассейной улице, проспекту Юрия Гагарина, Кузнецовской улице, Московскому проспекту, а конечная - станция метро "Московские ворота".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что по маршрутам №№ 260 и 269 в Петербурге впервые вышли лазурные автобусы. На этих маршрутах полностью поменяется подвижной состав.

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