В День ВМФ перекроют участок КАД Петербурга

Из-за Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ в воскресенье, 31 июля, закроют проезд по КАД через дамбу. Об этом сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Для автомобилистов в этот день будет недоступен сквозной проезд в обоих направлениях. С 07:00 до 17:00 нельзя будет проехать на участке от транспортной развязки с дорогой к порту "Бронка" до пересечения с Приморским шоссе.

Перед водителями извинились и напомнили, что исключение сделают для владельцев пропусков. Ими станут жители Кронштадта, экстренных служб и аккредитованного транспорта.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что ко дню ВМФ в Кронштадте откроют новые общественные пространства. В День Военно-Морского Флота собираются открыть новые спортивные и досуговые пространства, крытый фуд-корт и пешеходную зону на берегу Финского залива.